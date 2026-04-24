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扶桑社は、グラビア写真集「『旬撮GIRL』 Vol.29」より、ちとせよしのさん、神山みれいさん、篠崎彩奈さんの誌面掲載カットを公開した。

「旬撮GIRL」は雑誌「週刊 SPA!」で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。今回公開されたカットでは、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビア・大食いタレントとして活躍するちとせよしのさんが初雪グラビアに挑戦する。

ショークラブの人気ダンサーでもある神山みれいさんは、自給自足というテーマに基づきワイルドな姿を披露。篠崎彩奈さんは部屋シャツコーデというシチュエーションで、ナチュラルさを演出しつつ、女性としての魅力も披露する。

【ちとせよしのさん】

撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工 藤沙恵（ミタケイショウ）

【神山みれいさん】

撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工 藤沙恵（ミタケイショウ）

【篠崎彩奈さん】

撮影／武田敏将 ヘアメイク／原島未唯 スタイリング／樫田径奈 衣装協力／PUBLIC TOKYO / Wild Lily PEAK&PINE