MOONDROP×『ドールズフロントライン2』のコラボレーションモデルとなる、ANC対応完全ワイヤレス平面駆動型イヤホン『H.I.D.E.404 Klukai』が、4月23日より販売開始されることが発表された。

本製品は、戦術人形シミュレーションRPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム』に登場するエリート人形「クルカイ」をモチーフにした完全ワイヤレスイヤホンだ。

コラボ専用カラーと限定パターンデザインを採用し、コラボ限定グッズの同梱、クルカイの動くアイコンフレームがコラボ限定特典として用意される。

「夢回」シリーズで培ったフラッグシップ級の特許超高リニアリティ平面磁界型ドライバー技術を継承したモデルで、Bluetooth 6.0、LDAC対応のハイレゾ伝送、NPUコア内蔵AI ENC、55msの低遅延ゲームモード、クルカイ専用の日本語音声ガイダンスを搭載する数量限定モデルとなっている。

ドライバーには、特許取得済みの13mmリング型片面駆動平面磁界ドライバーを採用。2基のN55ネオジウム磁石と極細CCAWボイスコイルで構成された磁気回路を備え、デュアルサラウンド＋平面磁界回路による広帯域再生と低歪みを実現している。次世代TWS向けSoCチップのDSPによる音質最適化と、水月雨の音響チームによるチューニングにより、「5128-popAvg-DF（JM-1）」に準拠した周波数特性と、全帯域における全高調波歪み（THD）0.05％未満を達成している。

ワイヤレス伝送では、高音質オーディオコーデック「LDAC」に対応。24bit/96kHzのハイレゾ音楽を最大990kbpsの伝送速度で再生可能となっている。ノイズキャンセリングについては、ハイブリッドANCではなくフィードフォワード方式のみを採用し、音質への影響を抑えつつワイドバンドなノイズ低減効果を提供する。また、NPUコアを内蔵した最新チップによるハードウェアレベルのAI ENCにより、騒がしい環境でもクリアな通話が可能だ。

接続モードは「ミュージックモード」と「ゲームモード」の2種類を切り替え可能で、タッチセンサーを4回タップすることで通信遅延55msの低遅延ゲームモードへ移行する。専用アプリ「MOONDROP GLOBAL／MOONDROP」からは、パラメトリックEQの細かな設定や、ターゲットカーブを選ぶだけで音質チューニングが完了する自動EQ機能、ユーザー同士でEQ設定を共有できる第二世代ユーザー参加型DSP機能を利用できる。さらに、水月雨R&D AIチームが開発した「AI 水月友希 Beta0.1」も内蔵している。

このほか、スマートフォン2台などに同時接続できるマルチポイント機能や、TWS Mirroring機能にも対応。耳穴が小さめの使用者にも配慮した浅めの装着設計により、長時間の使用でも快適な着け心地を追求している。

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