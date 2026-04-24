大江千里が、9枚目となるオリジナルジャズアルバム『HOMEWORK』を6月24日にリリースする。

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本作は、2023年の『Class of '88』以来約3年ぶりとなるオリジナルアルバム。自宅で制作したエレクトロなトラックから、ブルックリンのThe Bunker StudioでMatt Clohesy（b）、Ross Pederson（ds）を迎えてレコーディングしたアコースティックなジャズまで、これまでのキャリアの集大成となるバラエティ豊かな一作となっている。

大江は本作について「ポップスのシンガーソングライターとして活躍した“一代目・大江千里”、NYに渡りジャズピアニストとして邁進した“二代目・大江千里”。ここからポップスもジャズも奏でる“三代目・大江千里”としての新章がスタートする」とコメントしている。

収録曲の詳細は決まり次第、特設サイトで発表される予定。あわせて、本作を携えた全国ツアー『大江千里ソロコンサート2026年夏「ふたつの宿題～黒画用紙ではりつめて～」』が7月から開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）