開催：2026.4.24

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 6 - 1 [パイレーツ]

MLBの試合が24日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパイレーツが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。

3回裏、6番 エバン・カーター 6球目を打ってセンターへのツーランランニングホームランでレンジャーズ得点 TEX 2-0 PIT

4回裏、2番 ジョク・ピダーソン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 3-0 PIT、3番 コリー・シーガー 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 6-0 PIT

5回表、1番 オニール・クルーズ 5球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 TEX 6-1 PIT

試合は6対1でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はパイレーツのバッバ・チャンドラーで、ここまで1勝2敗0S。

ここまでレンジャーズは13勝12敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方パイレーツは14勝11敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 11:52:16 更新