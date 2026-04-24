【マイラーズC／データ攻略】ファーヴェントとオフトレイルの「買い or 消し」　混戦ムードの一戦で「2.2.0.0」該当は

今週は京都競馬場でマイラーズカップ（芝1600m）が行われる。安田記念のステップレースにフルゲート18頭が集結した。

ここでは、過去10年から京都開催の2014～20、23～25年をピックアップ。オフトレイルとファーヴェントにフォーカスしたデータを取り上げる。

■オフトレイルに「2.2.0.0」の好データ出現

昨年のマイルチャンピオンシップは4着と健闘。この路線の常連として重賞を使われ続けているのがオフトレイルだ。前走東京新聞杯10着から巻き返しを狙う5歳馬。データはどのような評価を下したのか？

・前年9月以降に牡馬混合GII勝利あり【2.2.0.0】

該当馬はいずれも連対を確保。同じ牡馬混合のGII戦を勝つということの重要性を示す強力なデータとなっており、マイラーズカップ好走を後押しするものとなっている。

オフトレイルについて補足すると、開幕週の高速馬場想定もプラス材料。レコード勝ちのスワンS、1分31秒0で走破した関屋記念といずれも出走馬中最速の持ち時計を誇っている。世代屈指の切れ味を披露するにはうってつけの条件と言えるだろう。

■ファーヴェントに「0.0.1.17」の鬼門

同じ京都芝外回り巧者でも、ファーヴェントにはマイナスデータが浮上。2走前の京都金杯は2着と好走し、重賞戦線で互角に戦える足掛かりとした。ここは待望の重賞初制覇への期待がかかる一戦だが、今回はローテーションに不安を覚えてしまう。

・前走ダービー卿CT組【0.0.1.17】

15頭以上の該当馬がいたにもかかわらず、連対馬はゼロ。京都開催のマイラーズカップ×前走ダービー卿CT組はまさに鬼門という表現がしっくりくる惨状となってしまっているのだ。中山と京都のコース形態の違いや間隔の詰まったローテーションも影響しているのだろう。

京都芝外回り適性は申し分ないが、今回はローテーションの壁が立ちはだかるファーヴェント。この条件での連対圏突入は高いハードルと言えそうだ。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。