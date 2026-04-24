　24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比150円高の5万9440円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万9343.4円に対しては96.60円高。出来高は1万7876枚となっている。

　TOPIX先物期近は3720ポイントと前日比4.5ポイント安、現物終値比8.49ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59440　　　　　+150　　　 17876
日経225mini 　　　　　　 59445　　　　　+150　　　388834
TOPIX先物 　　　　　　　　3720　　　　　-4.5　　　 33743
JPX日経400先物　　　　　 33915　　　　　 -10　　　　1190
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　 -11　　　　2764
東証REIT指数先物　　　　1891.5　　　　　+1.5　　　　　76

株探ニュース