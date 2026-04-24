日経225先物：24日正午＝150円高、5万9440円
24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比150円高の5万9440円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万9343.4円に対しては96.60円高。出来高は1万7876枚となっている。
TOPIX先物期近は3720ポイントと前日比4.5ポイント安、現物終値比8.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59440 +150 17876
日経225mini 59445 +150 388834
TOPIX先物 3720 -4.5 33743
JPX日経400先物 33915 -10 1190
グロース指数先物 748 -11 2764
東証REIT指数先物 1891.5 +1.5 76
株探ニュース
TOPIX先物期近は3720ポイントと前日比4.5ポイント安、現物終値比8.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59440 +150 17876
日経225mini 59445 +150 388834
TOPIX先物 3720 -4.5 33743
JPX日経400先物 33915 -10 1190
グロース指数先物 748 -11 2764
東証REIT指数先物 1891.5 +1.5 76
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