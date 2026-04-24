25日に東京・日本橋で開催されるミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック合同の「TEAM JAPAN応援感謝パレード」を前に、日本オリンピック委員会はSNSを更新。先日、現役引退を表明した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一ら参加者がコメントした。

■「感謝の気持ちを伝えられたら」

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」。パレードに向けて、三浦は「（パレード自体）初めてなので、たぶん初々しい感じになると思うんですけど、そういったところを見てほしいなと思います」と笑顔でメッセージ。

一方の木原は「多分、（いつもより）もっと近くの距離に感じて頂けると思うので、（パレードに行くのを）迷っている方がいらっしゃったら、みんなでお祝いできたらいいなと思いますし、僕たちからも感謝の気持ちをお伝えできたらいいなと思います」と話し、ファンの来場を期待した。

また、「りくりゅう」と同じく今季限りでの現役引退を表明しているノルディックスキー複合男子の渡部暁斗は「今回の五輪も含めて、長い間、たくさんの応援ありがとうございました」と、まずはファンに感謝した。

■「盛り上げ役みたいな感じで」

続けてパレードに向けてコメント。「（パレードには）メダリストがたくさんいて、若い選手たちもたくさんいて、これからの日本を背負っていく、もうすでに背負っているアスリートがたくさんいる中で、最後の五輪もそうでしたけど、（自分は）その橋渡し役みたいなところがあったと思うので、盛り上げ役みたいな感じでパレードに参加できたらなと思っています。パレードでは実際にお会いして、感謝の気持ちをお伝えできるのをすごく楽しみにしています」などと述べた。

パレードにはフィギュアスケート女子シングルで銀メダルに輝いた坂本花織、同じく銅メダルの中井亜美、村瀬心椛、戸塚優斗らスノーボード勢、スピードスケート女子で3つの同メダルを獲得した髙木美帆ら多数のオリンピアンが参加する予定となっている。

