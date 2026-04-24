モグライダー芝大輔、大河ドラマ初出演に驚き「笑ってしまった」 『逆賊の幕臣』新キャスト解禁
お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔が、2027年1月放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』で大河初出演を果たすことが明らかになった。松坂桃李が主演を務める同作で、芝は主人公・小栗忠順の幼なじみである旗本・朝比奈昌広を演じる。
【写真】宮野真守＆モグライダー芝ら…新キャストを一挙紹介！
芝が演じる朝比奈は、将軍の小姓を務めた経験から立ち居振る舞いに優れ、外交分野で活躍する人物。器用で如才ない一方、どこか皮肉屋な一面も持つ役どころで、小栗や仲間たちと青春時代をともにしながら、激動の幕末を生き抜いていく。
今回の出演について芝は、「自分に大河ドラマ出演の話がきた時は驚きで笑ってしまった」と率直な心境を明かす。かねて興味を持っていた幕末から明治の時代が舞台であることにも触れ、「その世界に入っていけるのが凄く楽しみ」と期待を寄せた。
さらに、「朝比奈は将軍の小姓という武士らしい経歴の人物ですので作法や仕草などもしっかり体現出来るように頑張る」と意欲を示し、俳優としての新たな挑戦に真摯に向き合う姿勢を見せた。
芝は1983年生まれ、愛媛県出身。モグライダーのツッコミ兼ネタ作り担当として知られ、M-1グランプリ2021、23で決勝進出。近年は映画やドラマにも出演し、活動の幅を広げている。本作では芸人として培った表現力に加え、俳優としての経験を生かし、新たな存在感を示すことになりそうだ。
『逆賊の幕臣』は、日本初の遣米使節として活躍した幕臣・小栗忠順の生涯を描く作品。敗者の視点から幕末史を捉える群像劇で、芝演じる朝比奈も物語の重要な一角を担う。2026年夏にクランクイン予定で、芝の大河初挑戦に注目が集まる。
【写真】宮野真守＆モグライダー芝ら…新キャストを一挙紹介！
芝が演じる朝比奈は、将軍の小姓を務めた経験から立ち居振る舞いに優れ、外交分野で活躍する人物。器用で如才ない一方、どこか皮肉屋な一面も持つ役どころで、小栗や仲間たちと青春時代をともにしながら、激動の幕末を生き抜いていく。
さらに、「朝比奈は将軍の小姓という武士らしい経歴の人物ですので作法や仕草などもしっかり体現出来るように頑張る」と意欲を示し、俳優としての新たな挑戦に真摯に向き合う姿勢を見せた。
芝は1983年生まれ、愛媛県出身。モグライダーのツッコミ兼ネタ作り担当として知られ、M-1グランプリ2021、23で決勝進出。近年は映画やドラマにも出演し、活動の幅を広げている。本作では芸人として培った表現力に加え、俳優としての経験を生かし、新たな存在感を示すことになりそうだ。
『逆賊の幕臣』は、日本初の遣米使節として活躍した幕臣・小栗忠順の生涯を描く作品。敗者の視点から幕末史を捉える群像劇で、芝演じる朝比奈も物語の重要な一角を担う。2026年夏にクランクイン予定で、芝の大河初挑戦に注目が集まる。