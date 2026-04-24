アメリカのトランプ大統領は23日、ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶を撃沈するようアメリカ軍に命じたことを明らかにしました。

トランプ大統領は23日、アメリカ海軍に対し、ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶を撃沈し、海峡での機雷の除去作業の規模を現在の3倍にするよう命令を出したとSNSに投稿しました。

さらに、トランプ氏はイランとの合意が成立するまでホルムズ海峡の“逆封鎖”を継続すると改めて表明し、アメリカなどにとって「適切かつ有益な場合にのみ合意は成立する」と強調しました。

一方、イランメディアによりますと、イランは23日、ホルムズ海峡の通航料を初めて受け取ったことを明らかにしました。具体的な金額などは明らかにされていません。ホルムズ海峡を巡っては、イラン当局が通過する船から通航料を徴収していると報じられていました。

トランプ氏はイランに対し、ホルムズ海峡を開放するよう圧力をかけていますが、イラン側は応じない姿勢を見せています。

イランのペゼシュキアン大統領はSNSで、「国家と国民の揺るぎない結束と、最高指導者への忠誠によって、侵略者を後悔させるだろう」と述べ、アメリカ側をけん制しています。

木原稔官房長官

「ホルムズ海峡における自由で安全な航行が、早期に確保されることが重要だと考えております」

一方、木原官房長官はこのように述べた上で、「国際社会と連携しつつ、日本を含む全ての国の船舶がホルムズ海峡を自由かつ安全に通過できるよう、最大限の努力を続けていきたい」と強調しました。