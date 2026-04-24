再ブームで注目浴びるHALCALI『SUMMER SONIC 2026』Spotify Stage出演決定 yamaらと「Gacha Pop Live」に登場
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の「Spotify Stage」に、HALCALIが出演することが決定した。
【動画】エモい…！HALCALI「おつかれSUMMER」ミュージックビデオ
Spotifyは、『SUMMER SONIC』との共同プロデュースにより、4年連続で「Spotify Stage」を千葉・幕張メッセで展開する。HALCALIは、8月16日に出演。HALCALIが出演する「Gacha Pop Live」枠には、yama、NOMELON NOLEMONもラインナップされている。「Gacha Pop」は、日本の多彩なポップカルチャーをグローバルに紹介するSpotifyのプレイリストで、同日はその世界観を体現するステージが届けられる。
HALCALIは、2003年にリリースした「おつかれSUMMER」がTikTokなどでブレイク。昨年開催された『KOYABU SONIC 2025』にもサプライズ出演しており、今回の『SUMMER SONIC 2026』出演にも注目が集まる。
今年は25周年を記念して東京会場が3日間開催となり、これにあわせて「Spotify Stage」も内容を拡充。4年目を迎えて同ステージの顔として定着している「RADAR: Early Noise」を軸に、新たなラインナップも加え、計5つの人気プレイリストの世界観を体現したステージを届ける。
■『Spotify Stage in SUMMER SONIC 2026』概要
開催日：8月14日（金）、15日（土）、16日（日）
会場：千葉・幕張メッセ
▼出演アーティスト（8月14日）
「RADAR: Early Noise Special」kurayamisaka／ハク。／First Love is Never Returned／7co／Rol3ert
「.ORG Live」Jeremy Quartus／REJAY x Andr／ena mori
▼出演アーティスト（8月15日）
「RADAR: Early Noise Special」luv／OddRe:／S.A.R.／Litty
「+81 Connect Live」Kohjiya／MIKADO／7
「Altar JP After Hours」Verses GT／パソコン音楽クラブ／Dungeoneering／FULLHOUSE
▼出演アーティスト（8月16日）
「RADAR: Early Noise Special」PEOPLE 1／にしな／名誉伝説／Maverick Mom／OSHIKIKEIGO
「Gacha Pop Live」yama／HALCALI／NOMELON NOLEMON
【動画】エモい…！HALCALI「おつかれSUMMER」ミュージックビデオ
Spotifyは、『SUMMER SONIC』との共同プロデュースにより、4年連続で「Spotify Stage」を千葉・幕張メッセで展開する。HALCALIは、8月16日に出演。HALCALIが出演する「Gacha Pop Live」枠には、yama、NOMELON NOLEMONもラインナップされている。「Gacha Pop」は、日本の多彩なポップカルチャーをグローバルに紹介するSpotifyのプレイリストで、同日はその世界観を体現するステージが届けられる。
今年は25周年を記念して東京会場が3日間開催となり、これにあわせて「Spotify Stage」も内容を拡充。4年目を迎えて同ステージの顔として定着している「RADAR: Early Noise」を軸に、新たなラインナップも加え、計5つの人気プレイリストの世界観を体現したステージを届ける。
■『Spotify Stage in SUMMER SONIC 2026』概要
開催日：8月14日（金）、15日（土）、16日（日）
会場：千葉・幕張メッセ
▼出演アーティスト（8月14日）
「RADAR: Early Noise Special」kurayamisaka／ハク。／First Love is Never Returned／7co／Rol3ert
「.ORG Live」Jeremy Quartus／REJAY x Andr／ena mori
▼出演アーティスト（8月15日）
「RADAR: Early Noise Special」luv／OddRe:／S.A.R.／Litty
「+81 Connect Live」Kohjiya／MIKADO／7
「Altar JP After Hours」Verses GT／パソコン音楽クラブ／Dungeoneering／FULLHOUSE
▼出演アーティスト（8月16日）
「RADAR: Early Noise Special」PEOPLE 1／にしな／名誉伝説／Maverick Mom／OSHIKIKEIGO
「Gacha Pop Live」yama／HALCALI／NOMELON NOLEMON