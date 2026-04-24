フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２４日、都内で取材に応じ、来季の休養を発表した理由について初めて報道陣の前で語った。「休養する１年間は、北京五輪からの４年間いろんな経験をして、いろんなことを感じて過ごしてたので、それをいったん立ち止まって自分と向き合う時間が欲しかったので休養を取ることにした。その間にいろんなアイスショーもありますし、スケートの普及活動などもしていきたいと思っていますので、新しい角度からフィギュアスケートを見て、新しい魅力を発見していきたい。今後につながっていくと思うので、次への準備期間というのも含めて大事に過ごしていきたい」と説明した。

この日は、世界獣医大会のスポンサーセッションに登壇。所属先のオリエンタルバイオの渡辺和孝代表取締役と対談し、アスリートと健康のつながりについて語った。鍵山は「とにかく日々の当たり前の積み重ね。小さい頃から常に言われてきた手洗いうがいとか、よく寝るとか、ちょっとしたことから健康につながると思うので、常日頃から気を付けていきたい。自分のパフォーマンスで私も頑張ろうと思ってくださるかたがいたらうれしいのでこれからも頑張りたい」と話した。