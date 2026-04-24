レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。“ピタピタ・コス”姿を披露した。

「もう金曜日？！毎日早過ぎだよ〜」とつづり、スーパー耐久シリーズに参戦するHitotsuyamaレーシングのブラック＆イエローのボディースーツ風コスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「かわいい」「Very lovely」「美しい〜素敵です」「とても可愛いです」などの声が寄せられている。

寺地は、2018年に「Pacific Panther Girl」としてレースクイーンデビューし、23年から「ZENTsweeties」として活動。今季はスーパーGTでは、37号車「TGR TEAM Deloitte TOM’S」を担当する。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気No.1を決める「レースアンバサダーアワード2025」でグランプリを受賞。

岐阜県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB83・W58・H84。血液型A。趣味・特技は掃除、料理。