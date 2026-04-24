タレントでモデルのみちょぱこと池田美優（２７）と俳優の中尾明慶（３７）が２４日、都内で行われたＯＯＦＯＳ ポップアップ「ＯＯ ＳＴＯＲＥ」（２５、２６日）のオープニングイベントに出席した。池田は夫でタレントの大倉士門（３３）との間に第１子を妊娠中で、ゆったりとしたワンピース＆サンダル姿で多幸感あふれる笑顔を浮かべた。

おなかがふっくらしてきた池田は「歩くのでさえも疲れるくらいになってきたので、この靴があるとありがたい。個人的なイベントに向け、靴を履いて買い物をしたい」とゴールデンウイークの予定を発表。普段はデニムをはくことが多いというが、妊娠で普段のサイズが入らないとして「夏はワンピースを取り入れたい。だぼっとした服を仕入れたい」と語った。

中尾は同ブランドを「近所でも履いているし、家の中もスリッパ代わりにはいている」というヘビーユーザー。サンダルを履いてゴールデンウイークにどこに行きたいかと問われて、「息子と公園によく行くので、はきたい。ゴールデンウイークはどこも混んでいるから、近所で散歩するの良いなと思って」と堅実な回答をしていた。