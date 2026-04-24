【「サドン ストライク 5」PC版】 4月23日 配信 価格： 通常版 7,250円 デラックスエディション 8,600円 【「サドン ストライク 5」Xbox Series X|S版】 4月23日 配信 価格： 通常版 7,990円 デラックスエディション 8,998円

Kalypso Media Japanは4月23日、ミリタリーRTS「サドン ストライク 5」PC/Xbox Series X|S版の配信を開始した。価格は、Steam/Epic Games Store版の通常版が7,250円、デラックスエディションが8,600円。Xbox Series X|S版は、通常版が7,990円、デラックスエディションが8,998円。

「サドン ストライク 5」は、第二次世界大戦下のヨーロッパおよび北アフリカ戦線を舞台にした、ミリタリーリアルタイムストラテジーゲーム。プレーヤーは連合軍、ドイツ軍、ソ連軍を指揮し、刻々と変化する戦場で部隊を操作しながら、敵軍の制圧・包囲・撃破を目指す。

2000年の誕生以来、世界中のミリタリーファンに愛されてきたRTSシリーズの最新作となる本作では、前作と比較してマップ規模が約4倍に拡大し、使用可能なユニット数も大幅に増加している。サンドボックス型のミッション設計と、名声ポイントによるユニット編成システムを新たに採用し、正面突破か側面迂回か、どの拠点を優先するかといった戦略的判断のすべてをプレーヤーに委ねることで、シリーズ史上最も自由度の高いゲーム体験を実現している。

YouTubeチャンネル「コーマの初見ゲーム実況」にて初見プレイ動画配信

配信日時：4月26日（日）20時～

【コーマ氏のコメント】

「サドン ストライク」は前から名前こそ知っていたもののプレイした事はなく、最新作の5を見た最初の印象は「リアルだけど難しそう…」でした。でも初代が2000年にリリースされてから26年間もプレーヤーに愛され続けたゲームだし、きっとプレイしたらメチャクチャ面白いに違いない！ということで、ミリタリー系RTSはほとんどプレイした事のない初心者ですが、気合を入れて指揮官になってみたいと思います。私と同じように「興味はあるけどこれ系は初心者」の人の参考になるプレイにできるよう頑張ります！

先行プレイ参加者メッセージ＆動画・記事リンク

発売に先駆け、デモ・先行プレイを行なったゲーム実況者の動画ならびに本作をプレイした感想も公開されている。

【LynxHighland氏】

「サドン ストライク」シリーズは知っていましたが、初めてプレイしたのは東京ゲームショウ2025の試遊コーナーでした。RTSはたくさん遊んできましたが、1ステージに登場するユニットの数が多いのに驚きました。自分の指揮下にも大量のユニットが！更に、それらには個別に燃料・弾薬・損傷の概念があり補給のシステムも…攻略方法もひとつではなく、鹵獲ユニットを活用する。寄り道しながら慎重に攻略していくなど、工夫次第でいろいろな戦略が楽しめるゲームでした。

【第二次世界大戦 RTS サドンストライク5でリベンジを果たす！【Sudden Strike 5】【ゆっくり実況】】【LamNo氏】

戦闘スケールが前作から大幅に進化し、これまで以上に多彩な攻略方法が可能になっている！ ステージ攻略後の統計データも充実していて、リプレイ性が非常に高く、何度でも挑戦したくなる！ この規模の戦闘で個々のユニットに細かく指示を出せるゲームは少なく、その点でも本作はユニークで魅力的！ さらに実在する戦車や車両のモデルも素晴らしく、画面を見ているだけでもテンションがあがる！ 神ゲーの予感！

プレイステーション 5版 予約受付中

【サドンストライク5 【ストラテジー】第二次世界大戦テーマの人気ストラテジー最新作！前作からパワーアップし過ぎ！体験版を攻略！｜Sudden Strike 5】

5月21日発売予定の「サドン ストライク 5」PS5ダウンロード版はプレオーダー受付中。デラックスエディションは発売に先立ち72時間の先行アクセスが可能。さらに、PlayStation Plus加入者は10％OFFにて購入できる。

また、「サドン ストライク 5 デラックスエディション」PS5パッケージ版も、現在全国のゲームショップおよびオンラインストアにて予約を受け付けている。こちらは、通常版価格でデラックスエディションを楽しめる、パッケージ限定価格となっている。

「サドン ストライク 5 デラックスエディション」：7,990円（パッケージ版）

「サドン ストライク 5 デラックスエディション」：8,998円（ダウンロード版）

「サドン ストライク 5」：7,989円（ダウンロード専用）

□「サドン ストライク 5」のページ

□「サドン ストライク 5 デラックスエディション」のページ

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