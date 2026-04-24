

「架空名作劇場」第2弾ドラマ『まりとっつぁん』キービジュアルⒸテレビ東京

元日向坂46の松田好花が、“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画「架空名作劇場」第2弾となる完全新作ドラマ『まりとっつぁん』（テレ東5月4日＆11日放送）で地上波ドラマ初主演を務める。

【動画】架空の朝ドラ『まりとっつぁん』製作記者会見で涙!?

松田好花、涙の真相は！

テレ東では、5月4日と11日に、架空名作劇場「まりとっつぁん」を放送する。「架空名作劇場」は“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画。昨年8月に第1弾となる「人情刑事 呉村安太郎」を放送。放送中のXでのトレンド入りや、TVer・YouTube などで配信された本編および関連動画の再生回数が好記録となるなど人気のコンテンツとなった。その反響を受け、今回、「架空名作劇場」第2弾として完全新作ドラマ「まりとっつぁん」の放送が決定した。

前回の「人情刑事 呉村安太郎」は、往年の刑事ドラマシリーズだったが、「まりとっつぁん」は、90年代に朝の連続テレビドラマとして放送されたという設定。主演を務めるのは、2月に日向坂46を卒業し、今回が地上波ドラマ初主演となる松田好花。そして友近が語りを務める。

今回も前作同様、YouTube再生数480万回超えの「友近サスペンス劇場」を筆頭に、80〜90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組み、「まりとっつぁん」全151話の中から4話分をピックアップし2夜に再構成の上、ヒロインが爆速で成長する“再放送”を届ける。

まりとっつぁんとは…

90年代に朝の連続テレビドラマとして放送。日本で初めてマリトッツォを製造・販売したという伝説の女性事業家・伊吹まりの半生を描いた。全151話。マリトッツォの語源は、「夫が婚約者に贈る菓子」。「まりとっつぁん」もまた、激動の時代を生きた夫婦の愛の物語であった。主人公の伊吹まりを演じたのが、当時、清純派新人女優として注目され、初の主演に抜擢された宮島舞花（松田好花）。語りを担当したのが、往年の大女優・三篠慶子（友近）で、最終回の三篠のサプライズ出演も話題になった。

松田好花／宮島舞花（伊吹まり役）コメント※俳優名／架空世界の俳優名（劇中で演じる人物名）

ドラマ初主演を「架空名作劇場」第２弾の「まりとっつぁん」で務めさせていただけたこと、大変光栄に思います！

商売に励む主人公のまりを演じることで私自身も背中を押されたような感覚になる瞬間が何度もありました。

出演者の皆様、スタッフの皆様からたくさんの学びを頂き、おかげさまで楽しく充実した撮影期間を過ごすことが出来ました！

架空のはずなのにどこか懐かしさを感じ、クスッと笑えて心温まる作品になっているかと思います。

10代、30代、60代のまりのビジュアルの変化も合わせて楽しんでくださると嬉しいです！

ぜひご覧ください！よろしくお願いいたします！

清純派新人女優・宮島舞花（松田好花）＆三篠慶子（友近）の囲み取材映像を発掘！

「まりとっつぁん」の撮影現場で、同ドラマ主演の宮島舞花（松田好花）と語りを担当した三篠慶子（友近）が囲み取材に応じた当時の映像が発掘された。「まりとっつぁん」は、“激動の時代を生きた夫婦の愛の物語”であったことから、宮島舞花と夫役の辰野清彦（濱田龍臣）の仲が記者たちの間で噂されており、囲み取材では、交際に関する質問が飛び出し、記者からの追及に宮島舞花が涙する事態に!?

その真相は？この囲み取材の様子は、フィルムエストのYouTubeチャンネルで公開。

第1弾に続き、今回も「架空名作劇場」と、ソフトバンク株式会社「ワイモバイル」とのコラボが決定した。“あの頃”に「ワイモバイル」が存在したら？という架空の設定で、30秒のインフォマーシャルCMを本編内で放映予定。

番組情報

【タイトル】 架空名作劇場 「まりとっつぁん」【放送日時】 2026年5月4日（月）深夜25時〜25時30分※「世界卓球 2026」により放送時間が変更になる可能性があります2026年5月11日（月）深夜24時30分〜25時【放送局】 テレビ東京【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信