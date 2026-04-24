シント＝トロイデン松澤海斗が魅せたテクニックが話題

ベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）は、4月23日に行われたプレーオフ第4節のアンデルレヒト戦で2-0の勝利を収めた。

GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF松澤海斗、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介と日本人6選手が先発出場した一戦では、後藤が先制点を挙げるなど活躍を見せたが、左サイドで先発した松澤が魅せたテクニックも話題となっている。

4-2-3-1の左サイドで先発した松澤が見せ場を作ったのは、0-0で迎えた前半41分のことだった。ハーフウェーラインのわずか手前で高く浮いたボールの落下地点に入った松澤は、右足のアウトサイドでボールをコントロール。そしてボールが落ちる前に右足、さらにヘディングでボールを操って左サイドのスペースへと飛び出していった。ボールを落ち着かせてからは、1対1を仕掛けてDFを引きつけると、オーバーラップしたDFジョエドリック・プペにパス。プペからのクロスはゴールにつながらなかったが、高い個の力でチャンスメイクした。

この試合を放映したスポーツ放送局「DAZN」は「美技連発 観客を沸かせる 松澤海斗 芸術的トラップからのドリブル 最後はノールックパスで決定機演出」と、このプレーの動画を公式Xで紹介した。

ファンからは「昔の香川とシンクロした」「あと二回り成長すれば三笘さんになれる」「ノールックパス天才すぎるわ」「ノールックパスのキレがすさまじい」「松澤海斗の時代が完全に来てますね」「曲芸みたいだった」「ほんと芸術的」「突破力は本当にすごいもの持ってるからなエグい」「ブラジル仕込みのような遊び心とテクニック」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）