俳優の松坂桃李が主演する２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」の追加キャスト５人が２４日、発表された。声優、アーティストとして活躍する宮野真守と、お笑いコンビ「モグライダー」芝大輔が大河初出演となる。

宮野が演じる滝川具挙は、直情型で武断派。戊辰（ぼしん）戦争では、小栗と同じく新政府軍への徹底抗戦を主張する役どころだ。宮野は「（松坂桃李演じる主人公の）小栗に対しても物語に対しても刺激を与えられる存在であれるよう、誠心誠意臨んでいきたいと思います」とコメント。今回が大河初出演で「このような機会をいただき、とても光栄に思います。膨大な設定資料、綿密な打ち合わせ、入念な事前準備などに、スタッフの皆様の熱意を感じ、プレッシャーを抱きつつも、チームの一員になれる喜びと新たなチャレンジへのやる気に満ち溢（あふ）れている現在です」と喜びを語った。

同じく初大河となる「モグライダー」芝は、朝比奈昌広役に決定。小栗と駒井・滝川らと共に青春時代を過ごした旗本仲間だ。芝はオ「まず自分に大河ドラマ出演のお話がきた時は驚きで笑ってしまいました。人間は本当にびっくりした時、笑うものなんだなと再認識したのを覚えています」とオファーに仰天。「そして自分が昔から好きで興味のあった江戸末期から明治の時代が舞台という事でその世界に入っていけるのが凄く楽しみです。朝比奈は将軍の小姓という武士らしい経歴の人物ですので作法や仕草などもしっかり体現出来るように頑張ります」と意気込んだ。

宮野と芝のほかに、栗本鋤雲（くりもと・じょうん）役の青木崇高、駒井朝温（こまい・ともあつ）役の高橋光臣、三野村利左衛門（みのむら・りざえもん）役の荒川良々の出演が発表された。

「逆賊の幕臣」は、幕臣側から幕末史を描くスリリングなエンターテインメント。松坂は、日本の近代化に尽くしながらも明治新政府から「逆賊」の汚名を着せられた悲劇の天才・小栗忠順を演じる。脚本は朝の連続テレビ小説「おかえりモネ」（２１年）などの作品で知られる安達奈緒子氏。