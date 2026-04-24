☆オリックス―日本ハム（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、日本ハム＝伊藤

２４年から加入し、今年３年目を迎えるエスピノーザは開幕から３戦３勝。球団では１７年ディクソン以来となる開幕４戦４勝を狙う。また、エスピノーザは来日１年目の２４年に開幕から〇〇〇−〇と、５戦で４連勝しており、外国人投手で開幕４連勝以上を複数回なら７人目となる。外国人投手の開幕４連勝以上複数回は

投 手（所属＝年）

郭 泰源（西武＝９０、９１、９４、９７）

許 銘傑（西武＝０１、０４）

サファテ （西武＝１３、ソフトバンク＝１４、１５）

バンデンハーク（ソフトバンク＝１５、１６）

ウルフ （日本ハム＝１６、１７）

メッセンジャー（阪神＝１３、１７）

ちなみにオリックスで４連勝以上複数回なら宮城大弥（２１、２３年）以来１１人目となる。

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝平良、巨人＝田中将

☆中日―ヤクルト（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、ヤクルト＝松本健

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順