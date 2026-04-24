タレントの辻希美が、昨年8月に次女を出産した際の分娩室での様子を明らかにした。

【映像】病室で出産後の母子を囲む家族たち

辻は、4月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、昨年8月に次女・夢空（ゆのあ）ちゃんを出産した時の分娩室での出来事が語られた。

家族揃って立ち会い出産をしたという辻に「全部で何人ですって？写真見たんだけど、すごーく大勢なのね」と黒柳が尋ねると「全部で13人ぐらいいたと思いますね」「すごい」と2人で大笑い。

辻は、その時の状況を「今回は、無痛分娩での出産だったんですけど…無痛分娩は、痛みを和らげてくれて、痛みがない状態で出産することができる方法なんですけど。ほんとに、私も全然痛くなかったので、冷静にみんなとお話ししながら」と説明。

「で、『今、いきんで』って言っていきんで。長女も…長女は下の方から見てたので、出産の。なので、『あ、もう頭出てるよ』とか言って、『あともうちょっとだよ』って言って応援してくれて」と、長女で18歳の希空（のあ）さんも協力した出産の場面を詳細に語った。

そんな貴重な立ち会い出産に黒柳が「子どもたちにとってもすごい経験よね」と感じ入ったように言うと、辻は「そうですね。もうポロポロ涙流しながら。もう、私の頭を、こう、一生懸命子どもたちが支えてくれて。無事に出産しました」と感慨深げに話した。

（『徹子の部屋』より）