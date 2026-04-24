焼損範囲が“6倍”に…山林火災の発生から3日目　火が住宅地にも迫る　避難指示対象を2588人に拡大　岩手・大槌町

岩手・大槌町の山林火災はきょうで発生から3日目となりました。

焼損面積が1176ヘクタールに達し、火は住宅地の近くにまで迫っています。

記者リポート：

大槌町からお伝えします。現在、町内は風が強く吹いていて、あたりは焦げ臭くなっています。

そして煙が立ち上っていて、かすんで見えます。

岩手・大槌町の山林火災はおととい午後、町内の小鎚地区と吉里吉里地区周辺で相次いで発生しました。

それぞれで延焼していて、町の発表によりますと、これまでの焼損範囲は小鎚地区で220ヘクタール以上、吉里吉里地区周辺で940ヘクタール以上で、あわせて1176ヘクタールに達し、きのうの県の発表からは約6倍に拡大しています。

建物の被害は、住宅1棟を含む8棟が焼損したとみられています。

火が住宅地にも迫っていることから、町はきのうの午後避難指示の対象を人口の4分の1にあたる2588人に拡大しています。

昨夜は避難を急ぐ人の姿がみられました。

避難した住民：

俺はもう20年以上いる、初めてだ。今から逃げる。

きょうからは東北各県などの消防も消火活動に加わる予定です。