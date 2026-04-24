23日、高市早苗首相は総理官邸にて、甘利明元自民党幹事長と面会したことを明らかにした。

報道によると、高市首相は甘利氏に「睡眠をもうちょっと取りたい」「食事が大変」と語っていたことが明らかになった。

ここ数日、高市首相は公邸の生活について「家事が大変」「睡眠時間は2～4時間程度」と明かした事が話題になっている。だが今回、甘利氏に対して「睡眠をもうちょっと取りたい」と打ち明けたことはネットでは「かなり重い意味があるのではないか」との声が相次いでいる。

甘利氏は、2016年に内閣府特命担当大臣（経済財政政策）を務めていた際、金銭授受疑惑が持ち上がった。甘利氏はその際に大臣を辞任し、以来「睡眠障害」を理由に国会を休み続けた。甘利氏の睡眠障害はかなり重度だった様子で、最初は1カ月の休養だったものが2カ月に延び、自宅休養。結果およそ半年の間、国会を休むこととなった。

甘利氏の睡眠障害にはもちろん世間からは疑惑の目もあったが、ストレスの多い議員職ということもあり、概ね事実ではないかとされている。

そのため、甘利氏に高市首相が「睡眠」について質問したという事は、ネットで「高市首相も睡眠障害の危険性があるのか」「睡眠の悩みを打ち明ける相手としてはベスト」といった声も相次いだ。

高市首相が、甘利氏に具体的に何を質問したのかについては、甘利氏が語ったこと以外は明らかにされていないが、体調不良が取り沙汰されている首相にとって、ベストな相手であったことを願いたい。