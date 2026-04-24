俳優の田丸麻紀が23日に自身のアメブロを更新。夫と久しぶりに2人で食事をした際のエピソードを明かした。

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この日、田丸は夫と2人での食事について「そんな事は我が家においてなかなか珍しい」と、貴重な時間であることを報告。さらに「そのタイミングでわたしがメイクしてるなんて、なおさら珍しい」といい、年に数回しかしないというセルフメイクの記念に、夫に写真撮影を頼んだことを明かした。

続けて、カメラを構えた夫について「ちょっと右？いや、左？光の事情でもなさそうだ」と苦戦していた様子を報告。理由を尋ねると、「皺が目立つかと」と田丸を気遣っての言動だったことが判明したという。これに対し田丸は、「いやいやあなた、わたし今年48歳ですよ。そりゃそりゃ皺、いくらでも飛び出してきますから」と夫の気遣いを一蹴し、自然体な考え方をつづった。

夫との食事について「会話内容はほとんど生産性は0ですが、なんか平和な夕食でございました」と振り返りつつ、「45歳を過ぎたあたりから 人生が前に進むスピードが どえらく早まって感じる」と、現在の年齢層ならではの実感を明かした。