【心理テスト】これ何に見える？答えでわかる「あなたが人を不愉快にさせている言動」

自分では普通のつもりでも、知らないうちに相手を不愉快にさせてしまっていることがあるかもしれません。この心理テストでは、あなたが無意識にしてしまいがちな、人を不愉快にさせる言動のクセを探っていきます。

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Q.以下の絵は何に見えますか？ A〜Dの中から選んでください。

A：雲

B：綿菓子

C：天使の羽

D：パーマをかけた髪

あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。

【この心理テストでわかること】「あなたが人を不愉快にさせている言動」

上の絵が何に見えたのかには、あなたの心の状態や物事の受け取り方のクセが表れます。人は同じ図形を見ても、そのときの気分や考え方の傾向によって、まったく違うものとして認識するものです。

そうした無意識の感じ方や思考パターンを読み解くことで、あなたが気づかないうちにしてしまいがちな、人を不愉快にさせている言動の傾向が見えてくるのです。

A：雲…アドバイスのつもりで上から目線になっている

雲に見えたあなた。雲は高い空に浮かび、全体を見渡しているようなイメージを持つモチーフです。この形を雲だと感じたあなたは、物事を客観的に見たり、先のことを考えたりする力が強い人。そのため、周囲の人に対して「こうした方がいいよ」とアドバイスをする場面も多いのではないでしょうか。

ただ、その親切心が強すぎると、相手には少し上から目線に聞こえてしまうことがあるようです。あなた自身は助けたい気持ちでも、相手は「バカにされた」と不愉快に感じることも。まず相手の気持ちを受け止めてから言葉を添えるようにすると、あなたの優しさはもっと伝わりやすくなるでしょう。

B：綿菓子…何でも正直に言いすぎてしまう

綿菓子に見えたあなた。綿菓子はふわふわとしていて軽やかで、思ったことをそのまま口に出すような素直さを象徴しています。この絵を綿菓子だと思ったあなたは、裏表のない率直な性格の持ち主。思ったことを正直に言えるのはあなたの魅力ですが、ときにはその言葉がストレートすぎて相手を不愉快にさせてしまうこともあるようです。

悪気はなくても、言い方やタイミングによってはきつく受け取られることもあります。ほんの少しだけ言葉をやわらかくしたり、相手の気持ちを想像してから伝えたりすることで、あなたの率直さはより好印象につながるでしょう。

C：天使の羽…自分の話ばかりしてしまう

天使の羽に見えたあなた。天使の羽は自由や軽やかさ、そして自分の世界を大切にする象徴ともいわれるモチーフです。これを羽だと感じたあなたは、想像力が豊かで、自分の体験や思いを語ることが好きなタイプ。話しているうちにどんどん話題が広がり、気づけば自分の話が中心になってしまうことがあるかもしれません。

あなた自身は会話を楽しんでいるつもりでも、相手が話すタイミングを逃してしまい不愉快に思うことも。相手の話を少し引き出すよう意識するだけで、会話の印象はぐっと良くなります。あなたの明るい話し方は、人との距離を縮める大きな魅力になるはずです。

D：パーマをかけた髪…反応が薄く興味がないように見える

パーマをかけた髪に見えたあなた。くるくるとした髪のイメージは、心の中で考えていることがぐるぐる巡っている状態や、自分の世界に意識が向いていることを意味します。この絵を髪の毛だと感じたあなたは、物事をじっくり考える落ち着いている人です。

ただ、考えることに集中するあまり、表情や反応が少なくなってしまうことがあるよう。そのため、本当はちゃんと話を聞いていても「興味がなさそう」「冷たい人なのかも」と不愉快に思われてしまうことがあるかもしれません。うなずきや相づちを少し増やすだけでも、相手の受け取る印象は大きく変わります。あなたの誠実さは、きっと周囲にも伝わるでしょう。