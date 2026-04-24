組み立て簡単で即馴染む！大人が本気で使える100均ディスプレイグッズ

透明なプラスチック製のディスプレイグッズはアイテムが映えるものの、空間に馴染みにくいのがネック。もっとおしゃれに飾りたい…そう思っていた時に、セリアで良い商品を発見しました！ぱっと見は本物の木のような、高見えする木目調のディスプレイスタンド。簡単に組み立てられて、お部屋におしゃれに馴染みます♡

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商品情報

商品名：ディスプレイスタンド ワイド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：本体 縦10cm×横20cm、棚 奥行き4.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792442197

組み立て簡単！おしゃれに小物を飾れる♡セリアの『ディスプレイスタンド ワイド』

透明なプラスチック製のディスプレイグッズはアイテムが映える反面、空間に馴染みにくいのが気になっていました。もっとおしゃれに飾れるものはないかとセリアを探してみたところ、良い商品を発見しました！

それが、この『ディスプレイスタンド ワイド』。組み立て式のディスプレイスタンドです。

筆者が訪れた店舗では、インテリアグッズ売り場に陳列されていました。

ぱっと見は本物の木のような、高見えする木目調。とてもシンプルな形状なので、上に飾るオブジェや小物を主役として引き立ててくれます。

サイズ感は横幅が約20cmとしっかり大きさがあり、インテリアとしてお部屋の中で程よい存在感を放ちます。

ただ、表面はきれいに仕上げられていますが、裏側はMDF素材がむき出しになっています。見えない部分はチープですが、飾ってしまえば全く気になりません。

壁際など、裏側が見えない場所で飾るのがおすすめです。

簡単に組み立てられる設計になっているので、工具不要なのも嬉しいポイント。

まずは、背面スタンドを穴に合わせて差し込みます。

あとは棚板を差し込むだけ。誰でも直感的に組み立てられます。

大人の落ち着いたディスプレイ空間を演出♡

簡単な2工程のみで、立派なディスプレイスタンドが完成！

プラスチック製のスタンドだと少し事務的になりがちですが、これならお部屋にも馴染みよし。大人の落ち着いたディスプレイ空間を簡単に演出できます。

小さめのマスコットを飾るのにぴったり♡思い出の品や、お気に入りのアクセサリー、アロマボトルなどの定位置としても最適です。

ただし、棚板が前に突き出している形状のため、重心が前寄りになりがちです。バランスを崩して前に倒れないよう、大き目の小物を置く際は位置を微調整するなど、気を付けながら配置するのがポイントです！

今回は、セリアの『ディスプレイスタンド ワイド』をご紹介しました。

使わない時は解体してコンパクトに収納できて便利！セリアで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。