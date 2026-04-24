「池山采配怖すぎる」冴える“イケヤマジック”に燕ファン歓喜　首位ヤクルトが4カード連続勝ち越し、両リーグ最速貯金「10」

両リーグ最速での貯金10となったヤクルト。池山監督の采配が光った(C)産経新聞社

ヤクルトが4月23日、マツダスタジアムで広島と対戦し、2−0で勝利。4カード連続の勝ち越しを決めた。これで両リーグ最速での貯金「10」となった。

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勝ちパターンの一角だったリリーフのヘスス・リランソが、上半身の体幹部分の違和感で急きょ離脱となったが、先発の高梨裕稔が6回途中無失点でマウンドを降りると、リリーフの荘司宏太、廣澤優、清水昇、そして守護神を務めるホセ・キハダが無失点で抑え、5回にドミンゴ・サンタナが放った5号2ランの2点を守り切って勝利をつかみ取った。

守りでは、そのサンタナの代わりに二塁から左翼の守備に入った赤羽由紘がピンチを救った。5回二死二塁から小園海斗の左翼への打球を処理し、本塁を狙った二塁走者の菊池涼介を見事に刺した。