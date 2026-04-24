「池山采配怖すぎる」冴える“イケヤマジック”に燕ファン歓喜 首位ヤクルトが4カード連続勝ち越し、両リーグ最速貯金「10」
両リーグ最速での貯金10となったヤクルト。池山監督の采配が光った(C)産経新聞社
ヤクルトが4月23日、マツダスタジアムで広島と対戦し、2−0で勝利。4カード連続の勝ち越しを決めた。これで両リーグ最速での貯金「10」となった。
【動画】ヤクルトが劇的サヨナラ勝利！最後は長岡秀樹が決めた
勝ちパターンの一角だったリリーフのヘスス・リランソが、上半身の体幹部分の違和感で急きょ離脱となったが、先発の高梨裕稔が6回途中無失点でマウンドを降りると、リリーフの荘司宏太、廣澤優、清水昇、そして守護神を務めるホセ・キハダが無失点で抑え、5回にドミンゴ・サンタナが放った5号2ランの2点を守り切って勝利をつかみ取った。
守りでは、そのサンタナの代わりに二塁から左翼の守備に入った赤羽由紘がピンチを救った。5回二死二塁から小園海斗の左翼への打球を処理し、本塁を狙った二塁走者の菊池涼介を見事に刺した。
これにはSNS上のファンから「池山采配、当たり過ぎてひくわ ミンゴ下げてすぐに赤羽ビッグプレーてwww」「池山采配怖すぎる」「ホームラン打ったサンタナを5回の守備で交代させてた池山采配にアッパレですね！」「今夜の池山采配が冴えたのはホームラン打った直後にサンタナ下げてレフトに赤羽を入れた場面ですね」と、“イケヤマジック”に称賛と歓喜の声が多く集まった。
指揮官の見事な選手起用とそれに応える選手たち。歯車がかみ合ったヤクルトの強さは本物だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。