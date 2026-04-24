◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、５年ぶりの海外メジャーに臨んだ原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は４バーディー、１ボギー、２ダブルボギーで１オーバーの７３で回り、トップと８打差の５９位で発進した。

前半は１６番パー５、１８パー４で２度のダブルボギーをたたくなど、４オーバーで折り返した。それでも、後半の３番パー５で取り返すと、７番、８番で連続バーディー。２０２１年のＡＩＧ全英女子オープン以来となるメジャーは７３とほろ苦いスタートとなった。

原は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「前半にダボが２つあってすごく残念な感じでターンしたけど、そこから３つ戻せて、明日に少しは希望を持てるラウンドで終われた」と振り返った。後半に３バーディーと巻き返し「インの方が難しいホールが続くし、アウトはしっかり切り替えて、呼吸をしっかり整えて打つことを気をつけた」と明かした。

距離が長い難コースでの初日を振り返り「今日は少し風もあり、けっこうウェット（濡れている）でティーショットもキャリーで終わってしまう。キャリーボールを意識してラウンドした」。予選突破がかかる２日目に向けて「今日ダメだったところを取り戻していけるように頑張りたい」と力を込めた。