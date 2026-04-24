◇MLB ドジャース3-0ジャイアンツ(日本時間24日、オラクル・パーク)

ドジャースのロバーツ監督が2試合連続無安打に終わった大谷翔平選手の状態を振り返りました。

大谷選手は前日日本時間23日に4打数無安打に倒れ、連続出塁記録が「53」にストップ。この日は「1番・DH」で出場すると、5打数無安打、2三振に倒れます。2試合連続無安打に終わりましたが、先発タイラー・グラスノー投手の8回無失点の好投で3対0で勝利し連敗を止めました。

ロバーツ監督は試合前に、登板翌日のデーゲームとなった大谷選手の出場に「私が彼のプレーを望んだ。我々は今日は勝たないといけない。彼が勝つためのベストな選択だ。彼自身もプレーしたがっているし状態もいい」と後押ししたことを明かしました。

しかし、試合後に大谷選手の打席を振り返り、過去の対戦成績打率.364とする相手先発ローガン・ウェブ投手から4打数で2三振を喫したことについては「少しストライクゾーンを広げてしまっている。低めに手を出している。ゾーンの下のボールを打っても長打にするのは難しい」と冷静に分析。続けて「実際、今はそういう打ち方になっている。なので、ベルトの高さあたりのボールに狙いを戻して、そこをスイングできるようになれば、結果もついてくるはずだ 」と修正を求めました。

それでも、大谷選手の今の状態について問われると、「出塁はしている。ただ昨日は（ラファエル）ディバースの好プレーもあった。あの連続記録が途切れ少し楽になるかもしれない。大谷については広いフィールドを使うことが重要。センターや左右中間に本塁打を打っているときが一番いい状態だ」と決して不調ではないことをコメントしました。