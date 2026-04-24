元日向坂46メンバー、夏先取りノースリ＆ショーパンコーデに「圧倒的スタイル」「脚が綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】元日向坂46の高本彩花が4月22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを着こなしたコーディネートを披露した。
【写真】27歳元日向坂メンバーの「圧倒的スタイル」
高本は「代謝がとても良いので、最近着るお洋服は夏を先取りしています 夏が待てないよ〜」とつづり、白を基調としたノースリーブのトップスに白のショートパンツ姿を投稿。ロングブーツを合わせたコーディネートで、ショートパンツからスラリと伸びる美しい脚が際立っている。
また「めいちゃんとご飯行きました 久々のめいちゃん 会えて嬉しかったです！！」と続け、同じく元日向坂46で同期の東村芽依との2ショットも投稿している。
この投稿にファンからは「脚が綺麗すぎる」「圧倒的スタイル」「本当に憧れ」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元日向坂メンバーの「圧倒的スタイル」
◆高本彩花、夏先取りショーパンコーデ
高本は「代謝がとても良いので、最近着るお洋服は夏を先取りしています 夏が待てないよ〜」とつづり、白を基調としたノースリーブのトップスに白のショートパンツ姿を投稿。ロングブーツを合わせたコーディネートで、ショートパンツからスラリと伸びる美しい脚が際立っている。
また「めいちゃんとご飯行きました 久々のめいちゃん 会えて嬉しかったです！！」と続け、同じく元日向坂46で同期の東村芽依との2ショットも投稿している。
◆高本彩花のショーパン姿に反響
この投稿にファンからは「脚が綺麗すぎる」「圧倒的スタイル」「本当に憧れ」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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