【ココス】熟成生ハム“ハモンセラーノ”と旬のアスパラガスを使用、「今月のグルメ〜5月〜」開催

ファミリーレストラン「ココス」は、5月1日より「今月のグルメ〜5月〜」を開催する。期間中は、熟成生ハム“ハモンセラーノ”と旬のアスパラガスを使用した3品を展開する。

「今月のグルメ〜5月〜」ラインアップ３品を画像で見る

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆熟成生ハムとアスパラのトリュフ香るクリームパスタ 1,298円

トリュフが華やかに香る濃厚なクリームパスタに、旬のアスパラガスと熟成生ハム“ハモンセラーノ”をトッピングした一皿。ほのかな甘みが特徴のアスパラガスと、柔らかで旨みたっぷりの“ハモンセラーノ”が、濃厚なクリームソースとマッチする。削りたてのグラナパダーノチーズを崩してコクを加えながら楽しめる。

+税込220円で「低糖質パスタ」または「パスタ1.5倍」に変更可能

◆アスパラとスイートコーンのオーブン焼き 429円

旬のアスパラガスを、スイートコーンや程よい塩味のベーコンとともにオーブンで焼き上げた。ほんのり香るガーリックが、アスパラガスの爽やかな風味やスイートコーンの甘みを引き立てる。

◆熟成生ハム＆バゲット 319円

旨みたっぷりの“ハモンセラーノ”を、バジルやオリーブオイルとともにシンプルに楽しめる一品。そのままでも、焼いたバゲットにのせても味わえる。追加バゲット(税込66円)も用意する。

※全国504店舗で販売予定(4月22日時点)

※空港店舗では実施しない

※5月下旬に販売終了予定