「風、薫る」見上愛＆小林虎之介ら、手繋ぎオフショットに「本当の家族みたい」「お似合い」反響続々
【モデルプレス＝2026/04/24】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式Instagramが、4月23日に更新された。見上と俳優の小林虎之介らのオフショットに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「風、薫る」美男美女「本当の家族みたい」と話題のオフショット
連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じ、小林はりんの幼なじみ・竹内虎太郎を演じている。
この日に放送された第19話では、りんが夫・亀吉（三浦貴大）に離縁を告げて、連れ去られた娘の環（宮島るか）を取り戻した。さらに、そこでりんと虎太郎が再会。帰京しようとするりんを虎太郎が「行くな」と引き止める場面で幕を閉じた。
放送後、ドラマ公式は「いつもいざというときに登場してくれる虎太郎」「ロケで炎天下の撮影後、日陰で涼みながらみんなでオフショット」「りんと虎太郎……明日どうなる…？」と紹介し、衣装姿の見上と小林のオフショットを公開。環役の子役・宮島るかを中心に、3人で仲良く手を繋いだ笑顔溢れる1枚になっている。
りんと虎太郎は、互いに好意を寄せながらも結ばれておらず、今回のオフショットに視聴者からは「本当の家族みたい」「素敵」「やっぱりお似合い」「夢のような写真」「激アツ」「両思いなのに…もどかしい」「結ばれてほしいなぁ」「この世界線も見たい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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【写真】「風、薫る」美男美女「本当の家族みたい」と話題のオフショット
◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じ、小林はりんの幼なじみ・竹内虎太郎を演じている。
◆「風、薫る」りん（見上愛）親子＆虎太郎（小林虎之介）のオフショット
この日に放送された第19話では、りんが夫・亀吉（三浦貴大）に離縁を告げて、連れ去られた娘の環（宮島るか）を取り戻した。さらに、そこでりんと虎太郎が再会。帰京しようとするりんを虎太郎が「行くな」と引き止める場面で幕を閉じた。
放送後、ドラマ公式は「いつもいざというときに登場してくれる虎太郎」「ロケで炎天下の撮影後、日陰で涼みながらみんなでオフショット」「りんと虎太郎……明日どうなる…？」と紹介し、衣装姿の見上と小林のオフショットを公開。環役の子役・宮島るかを中心に、3人で仲良く手を繋いだ笑顔溢れる1枚になっている。
◆「風、薫る」見上愛＆小林虎之介のオフショットに反響
りんと虎太郎は、互いに好意を寄せながらも結ばれておらず、今回のオフショットに視聴者からは「本当の家族みたい」「素敵」「やっぱりお似合い」「夢のような写真」「激アツ」「両思いなのに…もどかしい」「結ばれてほしいなぁ」「この世界線も見たい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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