【AMAKUNI機神 焔 GEAR戦士電童】 4月24日 予約開始 発売：2026年10月～11月 価格：46,200円

ホビージャパンは、アクションフィギュア「AMAKUNI機神 焔 GEAR戦士電童」をECサイト「ホビージャパンオンラインショップ」およびポストホビー厚木店にて4月24日より予約受付を開始した。発売は10月～11月を予定し、価格は46,200円。

本商品はアニメ「GEAR戦士電童」より主役ロボ「電童」をアクションフィギュア化したもの。アニメ作中のイメージを基軸にしつつ、AMAKUNIならではの造形アレンジと、フレイムトイズとのコラボレーションにより力強いマッシブなシルエットを再構築したデザインとなっている。

劇中の拳法アクションを余すところなく再現できる圧倒的な可動性能を搭載し、全高約24cmのビッグスケールボディに、フレームおよび関節へ亜鉛合金が採用され、安定した可動と“合金ならでは”の重量感を両立している。さらに、5本の指すべてが独立可動する。

フェイスパーツは「通常」、「食いしばり」、「叫び」の3種を差し替え可能。フェイスマスクは差し替えなしで開閉。ハイパーデンドーデンチの差し替え、両腕・両脚タービンの可動のギミックも搭載されている。

オプションパーツとして「アカツキの大太刀」も付属。

そして、新作小説「GEAR戦士電童 METEOR」に登場する新型データウェポン「ネオデータウェポン」シリーズとの連動ギミックも搭載（※ネオデータウェポンは現在開発中）。

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(C)サンライズ

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