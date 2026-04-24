お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が23日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。ついつい買ってしまうものについて語った。

この日のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。ネットショッピングがやめられない芸人たちが“あるある”や購入品を紹介した。

「皆さんも買ってると思いますが、山崎実業」と切り出した後藤。「山崎実業ピンとこない人もいると思うんですよ。家のキッチンやお風呂場、見てみてください。あなたの家の中にも山崎実業絶対あります」と熱を込めた。

「山崎実業と言えばマグネット」と話して実際に商品を紹介。「フックであるとか、調味料乗せとくヤツ…こう（マグネット）なってます。家のあらゆる所にバチッと貼っといたら、鍵を掛けるとかなんでもできる」と説明した。

“山崎実業愛”が止まらない後藤は「山崎実業の醍醐味である鉄板を使えない家が多すぎる！」と前置きして「そこで山崎実業、鉄板出しました」と紹介。「これキッチンの横に置いといてみてください、バッチリです。これだけで場所とっちゃう、それも非効率だと思ったら調味料入れる引き出しがある。金属になっているもんで、ここにいろいろ貼れる」と熱弁した。