「幼くみえる！」ののかちゃん、イメチェン姿に「アーニャ思い出しちゃう」「最高！似合ってる」反響！
「ののかちゃん」という愛称で知られている村方乃々佳さんは4月23日、自身のInstagram（保護者・スタッフが管理）を更新。ボブスタイルにイメージチェンジした姿を披露しました。
【写真】ののかちゃん、ヘアカット後のかわいい姿
コメントでは「のんちゃん新しいヘアスタイルめっちゃ似合って可愛すぎる」「かわいーっ アーニャ思い出しちゃう」「可愛い可愛い可愛い！！！最高！似合ってる」「本当にめっちゃ似合ってる！！！！かわいすぎー！！！！」「似合っていてとてもカワイイ」「いつもお姉さんにみえてたけど、幼くみえる！」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】ののかちゃん、ヘアカット後のかわいい姿
「本当にめっちゃ似合ってる！！！！」同アカウントは「髪を切りました」とつづり、2枚の写真を披露。ボブスタイルにヘアカットしたののかちゃんが、満面の笑みでカメラに向かってポーズを決めています。前髪ぱっつんの愛らしいスタイルがよく似合っていてかわいいです。
「初めてのウィッグとアーニャの衣装」舞台『SPY×FAMILY』にアーニャ・フォージャー役で出演していたののかちゃん。2025年6月30日の投稿では「初めてのウィッグとアーニャの衣装に少し照れていたののちゃん」と、ポスタービジュアルを2枚公開しました。アーニャの衣装に身を包んだののかちゃんがとても愛らしいです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)