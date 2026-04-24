「別人ですやん」59歳・彦摩呂、若かりし20代の頃のショット披露に驚きの声「えーーーー！」「か、か、かわゆい」「イケメンーーー」
タレントの彦摩呂（59）が22日、自身のインスタグラムを更新。若かりし20代の頃の写真を公開し、「えーーーー！」「か、か、かわゆい」「イケメンーーー」「彦兄別人ですやん」「びっくりした」などと、驚きの声が寄せられている。
【写真】「えーーーー！」「別人ですやん」「イケメンーーー」若かりし20代の頃の彦摩呂
彦摩呂は「お知らせします な、な、なんと 松雪泰子主演の伝説的ドラマ『白鳥麗子でございます！』（1993年版）TOKYO MX1にて2026年4月22日（水）より放送開始されました」と、自身も出演したドラマの再放送をアナウンス。
出演当時の自身の写真などをアップし、「30数年前の姿!! 笑」と感慨深げにつづっていた。
コメント欄には、ほかにも「大好きだったドラマ！観ます〜」「録画してたけどイケメン過ぎて気づかなかった」「ステキ〜」「彦摩呂さんかっこいい！」「めちゃくちゃイケメンだったよね〜」などと、なつかしむ声も数多く寄せられている。
【写真】「えーーーー！」「別人ですやん」「イケメンーーー」若かりし20代の頃の彦摩呂
彦摩呂は「お知らせします な、な、なんと 松雪泰子主演の伝説的ドラマ『白鳥麗子でございます！』（1993年版）TOKYO MX1にて2026年4月22日（水）より放送開始されました」と、自身も出演したドラマの再放送をアナウンス。
出演当時の自身の写真などをアップし、「30数年前の姿!! 笑」と感慨深げにつづっていた。
コメント欄には、ほかにも「大好きだったドラマ！観ます〜」「録画してたけどイケメン過ぎて気づかなかった」「ステキ〜」「彦摩呂さんかっこいい！」「めちゃくちゃイケメンだったよね〜」などと、なつかしむ声も数多く寄せられている。