玉森裕太＆HANAら、象徴的なジュエリーをまとい内面の美しさを表現 「カルティエ」ビジュアルシリーズに登場
Kis-My-Ft2の玉森裕太、HANAのJISOO＆MOMOKAらが、きょう24日から公開されるラグジュアリーメゾン『カルティエ』のビジュアルシリーズに登場。象徴的なコレクション「クラッシュ ドゥ カルティエ」を身に着け、内面の美しさを表現する。
【写真】力強い視線！ジュエリーを身にまとうJISOO＆MOMOKA
「クラッシュ ドゥ カルティエ」は、トライアングル（三角）、スクエア（四角）、スフィア（球体）といった幾何学的フォルムの衝突と調和から生まれるコレクション。エッジの効いたデザインに反し、滑らかな手触りが特徴で、相反する要素が共存するコレクションとなっている。
ビジュアルには玉森やJISOO＆MOMOKAのほか、石井杏奈、穂志もえか、リリー・フランキーらも登場。きらびやかなジュエリーとともに、個性を際立たせながら力強さを表現する。
さらにスペシャルコンテンツ「THE CLASH TEST」も同時公開。心理学者・外山美樹氏の協力のもと、コントラストを象徴する5つの問いを通じて、直感的な選択の中に、自分自身の内なる本質を見出す体験を映す。映像では、玉森が白と黒の対照的なジャケットに身を包み、直感で選択する様子にブランドのメッセージを描き出す。
【写真】力強い視線！ジュエリーを身にまとうJISOO＆MOMOKA
「クラッシュ ドゥ カルティエ」は、トライアングル（三角）、スクエア（四角）、スフィア（球体）といった幾何学的フォルムの衝突と調和から生まれるコレクション。エッジの効いたデザインに反し、滑らかな手触りが特徴で、相反する要素が共存するコレクションとなっている。
さらにスペシャルコンテンツ「THE CLASH TEST」も同時公開。心理学者・外山美樹氏の協力のもと、コントラストを象徴する5つの問いを通じて、直感的な選択の中に、自分自身の内なる本質を見出す体験を映す。映像では、玉森が白と黒の対照的なジャケットに身を包み、直感で選択する様子にブランドのメッセージを描き出す。