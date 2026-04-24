板垣李光人、金髪から新髪色へのイメチェン姿公開「相変わらずかっこいい」「どっちも似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の板垣李光人が4月23日、自身のInstagramを更新。新しい髪色に変えた姿を公開し、話題となっている。
【写真】24歳大河俳優「久しぶり」話題の新ヘア
板垣は「季節感バグな服装ですが、最近の写真です」とつづり、写真を投稿。黒のダウンを着用し口元までチャックを閉めカメラを見つめている様子を披露した。また「＃そういえば髪黒くなりました」と記し、金髪から黒髪になり、印象がガラリと変わった姿を公開している。
この投稿には「相変わらずかっこいい」「可愛い子発見」「黒髪も、金髪もどっちも似合ってる」「久しぶりの黒髪最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳大河俳優「久しぶり」話題の新ヘア
◆板垣李光人、黒髪イメチェン姿公開
板垣は「季節感バグな服装ですが、最近の写真です」とつづり、写真を投稿。黒のダウンを着用し口元までチャックを閉めカメラを見つめている様子を披露した。また「＃そういえば髪黒くなりました」と記し、金髪から黒髪になり、印象がガラリと変わった姿を公開している。
◆板垣李光人の投稿に反響
この投稿には「相変わらずかっこいい」「可愛い子発見」「黒髪も、金髪もどっちも似合ってる」「久しぶりの黒髪最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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