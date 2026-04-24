国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年4月23日、ChatGPTを使ったAI生成画像をXで公開し、その出来栄えに驚嘆している。

「あっという間に、このバナー作れました」

玉木氏は同日夜、「ChatGPTの画像生成能力が格段に進歩していてビックリ！」として、同党香川県連の定期大会の開催を知らせるバナー画像を公開した。

バナー画像には、開催時間や場所などの情報に加え、笑顔で天に指をさす玉木氏の画像と、同党のキャラクター「こくみんうさぎ」があしらわれている。

「あっという間に、このバナー作れました。（私の顔がちょっと濃いけど）」といい、「今週末の日曜日、香川県連の定期大会お越しください！」と呼びかけた。

「ChatGPT画像生成すごい」

続く投稿では、「手書き風やってみたら、すぐできました」として、国会議事堂の前に立つ自身の写真に、手書き風の文字を合成した画像を公開。

「文言、一切考えていません」というが、写真のあちこちには場面に合ったコメントが書き足されている。

ふき出しには「国会議事堂を背に、凛とした一枚！」「国民のために、今日も全力で！ 応援しています！！」との文字が並び、背景の議事堂には「日本の政治の中心、国会議事堂！ いつ見ても圧巻の建築」、警備の職員には「警備の方々が私たちの安全を守ってくれています！ いつもありがとうございます」との文章が添えられた。

玉木氏には、「爽やかな笑顔が印象的！ 信頼感UP」「ぐっと握った拳に想いと覚悟が表れています！ ガッツポーズ」と、ポーズに沿ったコメントがつけられていた。

やや主語がブレているコメントもあるものの、実際に第三者が書いたものと言われても遜色のない仕上がりに、玉木氏は「ChatGPT画像生成すごい」と舌を巻いた。

玉木氏の投稿には、「えっ！ 文章考えてないの！？ 凄い...！！ AIすごい。めちゃくちゃ的確に褒めてくれるww」「流行りを直ぐ取り入れ、そつなくこなせちゃうフッカルさ見習いたい！ チャッピーもすごいけど、AI使いこなすタマッピー(56)もすごい！」など、驚く声が上がった。

「すごい。テキストの指示出していないのに」

続く投稿では、「SF映画のポスター作ってと言ったら一瞬でこれ」として、映画風のポスター画像も公開。

ポスターには、宇宙の画像を背景に、往年のSF映画を彷彿とさせる宇宙服のような衣装を身につけた玉木氏のバストショットを合わせ、「YUICHIRO TAMAKI」「THE FUTURE IS NOT GIVEN. WE LEAD IT.（未来は決まっているものではない。私たちが切り拓くのだ）」といった文言があしらわれていた。

玉木氏は「すごい。テキストの指示出していないのに、未来先取りBeyond Tomorrow」とその仕上がりに驚きつつ、「もうやめておきます」としていた。

投稿には、「玉木雄一郎代表さん、主演ですか？ すごい 敵役はトム・クルーズさんですか？ シルベスタ・スタローンさんですか？笑」「新しい玩具を手に入れた子供みたいで可愛い笑」と面白がる声が寄せられた。

リプライ欄には、アイドル風の玉木氏と榛葉賀津也幹事長のポスターや「戦国時代玉木雄一郎」、スターウォーズシリーズ風の「TAMAKIN SKYWALKER」画像の投稿も寄せられた。ユーモアたっぷりの画像を生成し、大喜利に臨むユーザーもいるようだ。