マギウェイは、Questyleより、iPhoneやiPad、Nintendo SwitchなどでLDACやLE Audio(LC3)、Auracastなどが利用可能になるUSB-C接続のBluetoothトランスミッター「QCC Dongle Pro 2」を、6月5日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は12,100円前後。予約は5月29日から受け付ける。

スマートフォンやPCのUSB-Cポートに接続するだけで、iPhone/iPadのほか、Android、Windows、Mac、Nintendo Switch、PlayStation 5など、さまざまなデバイスを高音質Bluetoothコーデック対応にする、重さ3gのアダプター。外形寸法は25.2×10×15.25mm。

既存の「QCC Dongle」や「QCC Dongle Pro」のコンセプトを継承しつつ、Bluetooth 6.1やLE Audio、Auracast、LHDC(Low Latency High Definition Codec)へ対応するなど、大幅な機能強化が行なわれている。

なお、QCC Dongle Proも併売され、QCCシリーズは3機種体制となる。

Bluetooth 6.1に対応したことで、干渉に強くなり接続安定性が向上。音声と映像のズレを抑えた再生が可能で、動画や映画鑑賞でも快適に使用できるという。

QCC Dongle Pro 2登場にあわせて、iOS/Android向けの専用アプリもアップデートされる予定で、コーデックの切り替え、接続状態の確認などができる。

このQCC Dongle Pro 2は、4月25日にステーションコンファレンス東京で開催される「春のヘッドフォン祭2026」のQuestyleブース(6F 602A-D 8.)で世界初公開され、試聴も可能。