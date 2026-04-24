２３日、広西チワン族自治区南寧市の浜湖路小学校で本を読む教員と児童。（南寧＝新華社記者／陸波岸）

【新華社北京4月24日】「世界図書・著作権デー（世界本の日）」に当たる23日、中国各地でさまざまな読書イベントが行われた。参加した人々は本を手に取り、充実した時間を過ごした。

２３日、重慶市の南城巴川学校で休み時間に本を読む子どもたち。（重慶＝新華社記者／陳誠）

２３日、河北省新楽市の新華路小学校で本を読む子ども。（新楽＝新華社配信／賈敏傑）

２３日、河北省石家荘市の図書館で本を選ぶ親子。（石家荘＝新華社配信／陳其保）

２３日、河北省遵化市の新華書店で展示を見る子どもたち。（遵化＝新華社配信／劉満倉）

２３日、海南省瓊海（けいかい）市の中興幼稚園で読書イベントに参加した親子。（瓊海＝新華社配信／蒙鍾徳）

２３日、河北省遵化市の新華書店で本を読む子どもたち。（遵化＝新華社配信／劉満倉）

２３日、重慶市の南城巴川学校で休み時間に本を読む子どもたち。（重慶＝新華社記者／陳誠）

２３日、重慶市の南城巴川学校で休み時間に本を読む子どもたち。（重慶＝新華社記者／陳誠）

２３日、河北省石家荘市の図書館で本を読む親子。（石家荘＝新華社配信／陳其保）

２３日、貴州省貴陽市の貴州省図書館で本を読む子ども。（貴陽＝新華社記者／陶亮）