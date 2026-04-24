第1子妊娠中のみちょぱ、ふっくらお腹でイベント登場 子育てに向けて「買い物へ行きたい」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が24日、都内で行われたOOFOSポップアップ『OO STORE』オープニングイベントに参加。夫・大倉士門との第1子を妊娠中の池田は、ホワイトのシャツにスカートというお腹周りがゆったりとした衣装で登場した。
【全身ショット】ふっくらお腹…ホワイトのふんわり衣装で登場したみちょぱ
リカバリーフットウェアブランド「OOFOS（ウーフォス）」より、25日に国内初展開となる新モデル「Plus Line」3型が発売されることを記念し、ポップアップイベントを25・26日の2日間、東京・クレインズ6142にて開催する。
新モデルを履いて登場した池田は「どれも履きやすいですけど、さらにフィットしている感じがあって、自分の足の形にすごく合っていると感じて、シンデレラになったみたいです（笑）」と声を弾ませる。
ゴールデンウイークの過ごし方を聞かれると「個人的には歩くのでさえも疲れるくらいなので、この靴があるとめちゃくちゃ歩きやすい。個人的なイベントに向けて買い物をしたいなと思っています！」と笑顔を浮かべた。
これまで一人のときは料理をあまりしなかったといい「納豆ごはんでいいやと言う感じだった」そうだが、「最近は一人でも料理をするようになりました」と変化を明かしていた。
イベントには俳優の中尾明慶も登壇した。
【全身ショット】ふっくらお腹…ホワイトのふんわり衣装で登場したみちょぱ
リカバリーフットウェアブランド「OOFOS（ウーフォス）」より、25日に国内初展開となる新モデル「Plus Line」3型が発売されることを記念し、ポップアップイベントを25・26日の2日間、東京・クレインズ6142にて開催する。
ゴールデンウイークの過ごし方を聞かれると「個人的には歩くのでさえも疲れるくらいなので、この靴があるとめちゃくちゃ歩きやすい。個人的なイベントに向けて買い物をしたいなと思っています！」と笑顔を浮かべた。
これまで一人のときは料理をあまりしなかったといい「納豆ごはんでいいやと言う感じだった」そうだが、「最近は一人でも料理をするようになりました」と変化を明かしていた。
イベントには俳優の中尾明慶も登壇した。