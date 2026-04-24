視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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松井ケムリ探偵の調査した『わさびの早食い世界チャンピオンになりたい！』は、静岡県の男性（44）から。私は、静岡県の伊豆半島の河津町で行われる「わさびすりおろし早食い世界大会」に出場する。男として何か一つでも世界チャンピオンの称号が欲しい。この大会は、自ら生わさびをすりおろし、ご飯にかけ「わさび丼」の完食の時間を競う世界大会。大会に向けて練習しているのだが、わさびの刺激が強く、なかなか食べられない。これでは世界チャンピオンも夢のまた夢。どうにか世界チャンピンの称号を取れるように、手伝ってもらえないだろうか、というもの。

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大会では110gの生わさびを食べるのだが、依頼者はこれまで１本45gのチューブわさびの半分しか食べられていない。しかも90gに挑戦すると、目が飛び出しそうな悶絶の形相。だが、チューブの方が生わさびより刺激が強いと自信満々。実はこの世界大会の参加者は20人で、今回が第１回となる。早速、依頼者の友人の大森さんが前半戦、依頼者とケムリ探偵が後半戦にエントリー。米の量は自分で決められるというので色々と作戦を練るのだが、110gのわさびの量はとんでもなく、棄権者が続出！？

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4月24日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、間寛平探偵が調査した『猿はバナナの皮を３回で剥く？』、桂二葉探偵の『あの夜の弾き語りをもう一度聴きたい』など、様々な依頼を解決した。