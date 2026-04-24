２４日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続落した。イラン情勢の不透明感が意識されるなか、米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近となる６月限が上昇。インフレ懸念が台頭する形となり、債券売りを促した。



前日のニューヨーク市場で長期債相場は下落（金利は上昇）し、長期金利は４．３２％で終了した。米国とイランの終戦に向けた交渉が難航すると見方が広がるなか、ＷＴＩ６月限は一時１バレル＝９８ドル台まで上昇し、米債券相場の重荷となった。



日本の総務省が発表した３月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比１．８％の上昇となった。また、日銀が発表した３月の企業向けサービス価格指数は同３．１％の上昇となった。ともに円債相場の反応は限られた。



先物６月限は前営業日比９銭安の１２９円９２銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント高い２．４４０％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS