・犬猫生活が連日のＳ高、動物病院のＭ＆Ａなど成長戦略を評価

・ヤクルトが続急伸し年初来高値更新、米ダルトンが株主提案の説明資料を公開

・ソケッツがＳ高カイ気配、前期最終利益の上振れ着地を手掛かり視

・デジプラは３日ぶり反発、物価高対策の給付金に「デジタルギフト」が採用

・イビデンが新値街道まい進、米インテル株が時間外取引で急騰

・くすりの窓口が５日続伸、処方せんネット受付の新規利用者計画上回り２６年３月期業績は計画上振れ

・牧野フが切り返し急、「日系ファンドＮＳＳＫが買収提案」と報じられる

・グロービングは急反発、４月３０日付でプライム市場に市場変更へ

・キヤノンが大幅４日続落、メモリコスト上昇で２６年１２月期利益予想を下方修正

・ＮＥＣが急反発、米アンソロピックとの戦略的協業開始を材料視

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※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS