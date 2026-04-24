デジタルプラス<3691.T>＝大幅高で一気に年初来高値を更新。この日、同社グループが運営する「デジタルギフト」が、自治体が実施する広範な対象者に向けた物価高対応の給付事業のスキームにおいて、受け取り手段の一つとして提供されることになったと発表しており、好材料視されている。なお、実施主体や給付内容などの詳細については、関係各所の公表タイミングにあわせて、改めて開示するとしている。



イビデン<4062.T>＝新値街道まい進。同社は米インテル＜INTC＞やエヌビディア＜NVDA＞との取引関係を構築し、ＩＣパッケージ基板を供給する。このうちインテルが２３日に発表した２６年１～３月期（第１四半期）決算は、増収・最終赤字となったものの、あわせて公表した４～６月期の売上高予想は１３８億～１４８億ドルとし、市場予想を上回った。同日の時間外取引でインテル株は急騰しており、インテル関連株と位置付けられるイビデンへの買いを誘う格好となった。



東京エネシス<1945.T>＝急伸。２５日移動平均線をマドを開けて上抜きリバウンド局面への移行を鮮明としている。同社は２３日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、売上高は従来予想の８２０億円から８３０億円（前の期比２３％増）、営業利益は３９億円から４７億円（同７６％増）に上方修正した。採算性を重視した受注活動が利益率向上に反映されている。また、好業績を背景に株主還元姿勢も強化し、年間配当を従来計画に６円上乗せし６３円とすることも併せて発表した。前の期実績からは１１円の大幅増配となる。株価はこの決算発表を評価する買いを呼び込む格好となっている。



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出所：MINKABU PRESS