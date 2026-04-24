開催：2026.4.24

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 10 - 8 [ツインズ]

MLBの試合が24日に行われ、シティ・フィールドでメッツとツインズが対戦した。

メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。

1回表、6番 オースティン・マーティン カウント3-2から押し出しの四球でツインズ得点 NYM 0-1 MIN

1回裏、5番 ブレット・バティ 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでメッツ得点 NYM 3-1 MIN

2回裏、1番 ボー・ビシェット カウント1-2から三振するが キャッチャーがエラーし振り逃げでメッツ得点 NYM 4-1 MIN、3番 フランシスコ・アルバレス 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 5-1 MIN、4番 ルイス・ロベルト 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 6-1 MIN

4回表、3番 ジョシュア・ベル 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 NYM 6-2 MIN

4回裏、9番 カーソン・ベンジ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 7-2 MIN

6回表、9番 トリスタン・グレイ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでツインズ得点 NYM 7-3 MIN

8回表、4番 ライアン・ジェファーズ 2球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでツインズ得点 NYM 7-7 MIN

8回裏、1番 ボー・ビシェット 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 10-7 MIN

9回表、9番 トリスタン・グレイ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 NYM 10-8 MIN

試合は10対8でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのデビン・ウィリアムズで、ここまで1勝1敗2S。負け投手はツインズのアンドルー・モリスで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでメッツは9勝16敗で8.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区4位。一方ツインズは12勝13敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 11:46:29 更新