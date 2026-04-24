24日前引けの日経平均株価は反発。前日比203.17円（0.34％）高の5万9343.40円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は469、値下がりは1036、変わらずは63と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはイビデン <4062>で、日経平均を92.19円押し上げ。次いでファストリ <9983>が65.17円、アドテスト <6857>が45.86円、ＳＢＧ <9984>が29.77円、ＴＤＫ <6762>が28.91円と続いた。



マイナス寄与度は30.77円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、第一三共 <4568>が27.35円、キオクシア <285A>が18.3円、ファナック <6954>が17.93円、キヤノン <7751>が15.54円と並んだ。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、食料、卸売が続いた。値下がり上位にはサービス、その他製品、輸送用機器が並んだ。



株探ニュース