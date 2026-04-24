24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比49.0％減の2034億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同50.4％減の1615億円だった。



個別ではグローバルＸ ＮＡＳＤＡＱ１００・カバード・コール <2865> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <2840> 、ｉシェアーズ ＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ <392A> 、ｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> など28銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、インバウンド消費関連 日本株（ネットリターン） <497A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 <494A> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が6.96％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が5.06％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が4.01％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.58％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> が3.10％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は12.04％安、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.58％安と大幅に下落した。



日経平均株価が203円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1148億2700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1267億8700万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が113億4600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が98億6800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が79億1800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が61億4900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が60億9500万円の売買代金となった。



株探ニュース