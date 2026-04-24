　24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　114827　　 -43.3　　　 58330
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11346　　 -55.3　　　　3803
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9868　　 -36.9　　　 69480
４. <1321> 野村日経平均　　　7918　　 -69.5　　　 62060
５. <1360> 日経ベア２　　　　6149　　 -60.6　　　　93.4
６. <1579> 日経ブル２　　　　6095　　 -35.2　　　 629.5
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　3894　　　11.8　　　　3675
８. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3854　　 -20.1　　　　5272
９. <1545> 野村ナスＨ無　　　2595　　　16.6　　　 43490
10. <1540> 純金信託　　　　　2538　　 -43.1　　　 22440
11. <200A> 野村日半導　　　　1995　　 -39.1　　　　3768
12. <1306> 野村東証指数　　　1781　　 -70.9　　　 393.3
13. <1542> 純銀信託　　　　　1697　　 -37.6　　　 35320
14. <2243> ＧＸ半導体　　　　1668　　　63.2　　　　3900
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　1640　　 -71.0　　　 839.4
16. <1398> ＳＭＤリート　　　1477　　　31.1　　　1949.5
17. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1015　　 -56.9　　　 384.3
18. <1489> 日経高配５０　　　 979　　 -42.8　　　　3083
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　 975　　 -79.0　　　　6175
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　 865　　 -25.9　　　194850
21. <1330> 上場日経平均　　　 837　　 -81.0　　　 62120
22. <2038> 原油先Ｗブル　　　 792　　 -31.7　　　　2782
23. <1358> 上場日経２倍　　　 789　　 -66.4　　　111100
24. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 763　　 -59.8　　　　3973
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 739　　　14.4　　　2060.0
26. <1356> ＴＰＸベア２　　　 673　　 -60.2　　　 133.3
27. <314A> ｉＳゴールド　　　 671　　 -17.5　　　 354.3
28. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 638　　 -74.3　　　　 153
29. <1615> 野村東証銀行　　　 584　　 -63.7　　　 595.8
30. <1320> ｉＦ日経年１　　　 575　　 -78.0　　　 61830
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 508　　 -49.4　　　 818.9
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 487　　 -37.2　　　　2364
33. <1699> 野村原油　　　　　 420　　 -73.2　　　 626.3
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 408　　 -71.7　　　　3590
35. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 396　　　22.6　　　　9365
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 365　　 -92.5　　　 61700
37. <1328> 野村金連動　　　　 364　　 -25.1　　　 17710
38. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 314　　 151.2　　　　1962
39. <1571> 日経インバ　　　　 312　　 -88.5　　　　 341
40. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 291　　 -60.1　　　 68700
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 268　　 -70.3　　　 64270
42. <2039> 原油先物ベア　　　 255　　 -33.8　　　　 509
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 255　　 -56.9　　　 28080
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 246　　 -52.3　　　 32720
45. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 237　　 -75.3　　　　1026
46. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　 231　　 298.3　　　　3811
47. <1308> 上場東証指数　　　 219　　 -85.4　　　　3888
48. <1629> 野村商社卸売　　　 214　　　22.3　　　 270.1
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 185　　 -63.4　　　　3274
50. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 171　　 -26.3　　　　 936
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース