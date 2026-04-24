ETF売買代金ランキング＝24日前引け
24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 114827 -43.3 58330
２. <1357> 日経Ｄインバ 11346 -55.3 3803
３. <1458> 楽天Ｗブル 9868 -36.9 69480
４. <1321> 野村日経平均 7918 -69.5 62060
５. <1360> 日経ベア２ 6149 -60.6 93.4
６. <1579> 日経ブル２ 6095 -35.2 629.5
７. <2644> ＧＸ半導日株 3894 11.8 3675
８. <1671> ＷＴＩ原油 3854 -20.1 5272
９. <1545> 野村ナスＨ無 2595 16.6 43490
10. <1540> 純金信託 2538 -43.1 22440
11. <200A> 野村日半導 1995 -39.1 3768
12. <1306> 野村東証指数 1781 -70.9 393.3
13. <1542> 純銀信託 1697 -37.6 35320
14. <2243> ＧＸ半導体 1668 63.2 3900
15. <1568> ＴＰＸブル 1640 -71.0 839.4
16. <1398> ＳＭＤリート 1477 31.1 1949.5
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 1015 -56.9 384.3
18. <1489> 日経高配５０ 979 -42.8 3083
19. <1329> ｉＳ日経 975 -79.0 6175
20. <2036> 金先物Ｗブル 865 -25.9 194850
21. <1330> 上場日経平均 837 -81.0 62120
22. <2038> 原油先Ｗブル 792 -31.7 2782
23. <1358> 上場日経２倍 789 -66.4 111100
24. <1305> ｉＦＴＰ年１ 763 -59.8 3973
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 739 14.4 2060.0
26. <1356> ＴＰＸベア２ 673 -60.2 133.3
27. <314A> ｉＳゴールド 671 -17.5 354.3
28. <1459> 楽天Ｗベア 638 -74.3 153
29. <1615> 野村東証銀行 584 -63.7 595.8
30. <1320> ｉＦ日経年１ 575 -78.0 61830
31. <1655> ｉＳ米国株 508 -49.4 818.9
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 487 -37.2 2364
33. <1699> 野村原油 420 -73.2 626.3
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 408 -71.7 3590
35. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 396 22.6 9365
36. <1346> ＭＸ２２５ 365 -92.5 61700
37. <1328> 野村金連動 364 -25.1 17710
38. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 314 151.2 1962
39. <1571> 日経インバ 312 -88.5 341
40. <1326> ＳＰＤＲ 291 -60.1 68700
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 268 -70.3 64270
42. <2039> 原油先物ベア 255 -33.8 509
43. <2559> ＭＸ全世界株 255 -56.9 28080
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 246 -52.3 32720
45. <563A> ＧＸＮデカバ 237 -75.3 1026
46. <1473> Ｏｎｅトピ 231 298.3 3811
47. <1308> 上場東証指数 219 -85.4 3888
48. <1629> 野村商社卸売 214 22.3 270.1
49. <2244> ＧＸＵテック 185 -63.4 3274
50. <513A> ＧＸ防衛日株 171 -26.3 936
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 114827 -43.3 58330
２. <1357> 日経Ｄインバ 11346 -55.3 3803
３. <1458> 楽天Ｗブル 9868 -36.9 69480
４. <1321> 野村日経平均 7918 -69.5 62060
５. <1360> 日経ベア２ 6149 -60.6 93.4
６. <1579> 日経ブル２ 6095 -35.2 629.5
７. <2644> ＧＸ半導日株 3894 11.8 3675
８. <1671> ＷＴＩ原油 3854 -20.1 5272
９. <1545> 野村ナスＨ無 2595 16.6 43490
10. <1540> 純金信託 2538 -43.1 22440
11. <200A> 野村日半導 1995 -39.1 3768
12. <1306> 野村東証指数 1781 -70.9 393.3
13. <1542> 純銀信託 1697 -37.6 35320
14. <2243> ＧＸ半導体 1668 63.2 3900
15. <1568> ＴＰＸブル 1640 -71.0 839.4
16. <1398> ＳＭＤリート 1477 31.1 1949.5
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 1015 -56.9 384.3
18. <1489> 日経高配５０ 979 -42.8 3083
19. <1329> ｉＳ日経 975 -79.0 6175
20. <2036> 金先物Ｗブル 865 -25.9 194850
21. <1330> 上場日経平均 837 -81.0 62120
22. <2038> 原油先Ｗブル 792 -31.7 2782
23. <1358> 上場日経２倍 789 -66.4 111100
24. <1305> ｉＦＴＰ年１ 763 -59.8 3973
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 739 14.4 2060.0
26. <1356> ＴＰＸベア２ 673 -60.2 133.3
27. <314A> ｉＳゴールド 671 -17.5 354.3
28. <1459> 楽天Ｗベア 638 -74.3 153
29. <1615> 野村東証銀行 584 -63.7 595.8
30. <1320> ｉＦ日経年１ 575 -78.0 61830
31. <1655> ｉＳ米国株 508 -49.4 818.9
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 487 -37.2 2364
33. <1699> 野村原油 420 -73.2 626.3
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 408 -71.7 3590
35. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 396 22.6 9365
36. <1346> ＭＸ２２５ 365 -92.5 61700
37. <1328> 野村金連動 364 -25.1 17710
38. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 314 151.2 1962
39. <1571> 日経インバ 312 -88.5 341
40. <1326> ＳＰＤＲ 291 -60.1 68700
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 268 -70.3 64270
42. <2039> 原油先物ベア 255 -33.8 509
43. <2559> ＭＸ全世界株 255 -56.9 28080
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 246 -52.3 32720
45. <563A> ＧＸＮデカバ 237 -75.3 1026
46. <1473> Ｏｎｅトピ 231 298.3 3811
47. <1308> 上場東証指数 219 -85.4 3888
48. <1629> 野村商社卸売 214 22.3 270.1
49. <2244> ＧＸＵテック 185 -63.4 3274
50. <513A> ＧＸ防衛日株 171 -26.3 936
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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