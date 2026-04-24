“投資家”桐谷さん『ヤマザキ春のパン祭り』現在の保有ポイント発表「0.5点のシールが多い」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が23日、自身のXを更新。趣味で集めている「ヤマザキ春のパン祭り2026」シールを公開し、現在のポイントを発表した。
【写真】冷蔵庫に大量のシール！桐谷さん『ヤマザキ春のパン祭り』現在の保有ポイント
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「ランチの帰りに、マツモトキヨシ落合南長崎店に寄って、パンを2つ、QUOカードPay(期限があるのでクオカードよりこちらを主に使っています)で購入。これで、ヤマザキ春のパン祭り2026のポイントが合計31点になりました。やっとお皿が貰えます」と歓喜。
続けて「0.5点のシールが多いのは2食パンを買うことが多いから」と説明した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】冷蔵庫に大量のシール！桐谷さん『ヤマザキ春のパン祭り』現在の保有ポイント
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「ランチの帰りに、マツモトキヨシ落合南長崎店に寄って、パンを2つ、QUOカードPay(期限があるのでクオカードよりこちらを主に使っています)で購入。これで、ヤマザキ春のパン祭り2026のポイントが合計31点になりました。やっとお皿が貰えます」と歓喜。
続けて「0.5点のシールが多いのは2食パンを買うことが多いから」と説明した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。