世間でブームとなっているシール帳を娘のために用意した父親の投稿が話題を集め、反響を呼んでいる。

【映像】「思ってたんと違う」父が用意した実際のシール帳

投稿したのは、銀座 松崎煎餅さん（＠matsuzakisenbei）。「娘とシール交換する為、シール帳はじめました」というコメントとともに、シール帳の写真をXに投稿した。現代は「令和のシールブーム」と言われるほど、お気に入りのシールをコレクションする「シール帳」が人気を集めている。しかし特定のシールは入手困難で転売問題も起きている。そんなブームの真っただ中で、投稿主が用意したシール帳に貼られていたのは、キラキラしたキャラクターシールではなく、「松崎煎餅」のロゴが入ったシールや、「袋止めシール」、点数の入ったキャンペーンシールなどだった。

「生活と密着した種類だ」実際のシール帳の写真

投稿を見た人からは「思ってたんと違う」「大人が関わるシールってそうですよね」「シールが生活とめちゃくちゃ密着した種類だ」「ぷっくりキラキラシールよりも一周まわって好き」「興味なかったけど、これみて始めたくなりました」などの声が寄せられ、投稿には約9万件の“いいね”が押されている（※数字は4月23日13時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「投稿主は実はパパです！人気のシールが入手困難と聞き、手に入れて娘をよろこばせたいという気持ちが高まっていたのですが、シール帳しか手に入らなくてあのようになりました笑。貼っているシールはなにかシールないかなぁってキョロキョロして目についたものです」と話している。また、5歳の娘の反応については「まだ面白さが分からず、シールには無反応で『シール帳かわいいね』という反応だけでしたが妻には好評でした笑。松崎煎餅のシールも貼ってあったので、少しは会社の認知に役立てたかなと思います」とコメントしている。（『わたしとニュース』より）